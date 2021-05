Decreto Sostegni bis: Landini (Cgil), su blocco licenziamenti passo in avanti ancora insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'estensione del blocco dei licenziamenti previsto dal decreto Sostegni bis "noi proponevamo fino al 31 ottobre, i provvedimenti del governo sono un passo in avanti ma non sono ancora sufficienti". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24 spiegando che "chiederemo a Parlamento e forze politiche di lavorare sul blocco dei licenziamenti, così come chiederemo provvedimenti sulla sicurezza sul lavoro ed infine sulle tante crisi in atto".(Rin)