Regno Unito: principe William, "intervista Bbc peggiorò i rapporti tra i miei genitori"

- Il principe William, nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito e secondo in linea di successione al trono britannico, ha accusato la "Bbc" di aver peggiorato la relazione già conflittuale tra i propri genitori, il principe Carlo e lady Diana Spencer, dando adito alla paranoia e ai sospetti di lei. Un'inchiesta ha rivelato che la rete ingannò Diana in un'intervista, facendole deliberatamente credere che il marito non fosse dove diceva di essere, falsificando degli estratti conto, e dopo coprì le tracce del giornalista colpevole del fatto. Il principe ha affermato di sentirsi profondamente triste del fatto che Diana non apprese mai di essere stata ingannata dalla "Bbc". In un comunicato separato, il fratello di William, Harry, ha accusato una "cultura dei media tossica" per la morte della madre, affermando che "gli effetti di una cultura dello sfruttamento e pratiche non etiche" tolsero la vita a sua madre. Harry ha affermato che tali pratiche "sono ancora molto usate oggi", aggiungendo che gli effetti sarebbero più grandi "di una pubblicazione, o una rete". La "Bbc" ha scritto a William e Harry, ma anche all'ex marito di Diana, il principe Carlo, e al fratello di lei, Charles Spencer, per scusarsi dell'accaduto in tutti questi anni. (Rel)