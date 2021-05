Medio Oriente: Pechino fornirà aiuti umanitari ai palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disponibile ad ospitare colloqui di pace tra Israele e palestinesi, nel timore che il conflitto in atto a Gaza possa innescare una crisi "incontenibile" nella regione mediorientale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, durante un incontro virtuale dei 15 membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tenuto il 19 maggio. Wang ha ribadito l'appello cinese per un cessate il fuoco immediato tra le due parti, e la fine delle ostilità a Gaza. Wang ha anche esortato gli Stati Uniti a smettere di "ostacolare il Consiglio nell'agire sul conflitto" e a "sostenere i suoi sforzi per allentare le tensioni e per trovare una soluzione politica". La Cina, che ha assunto la presidenza di turno del Consiglio all'inizio di maggio, "continuerà a sollecitare la pace e promuovere i colloqui, e adempiere alle nostre responsabilità alla presidenza del Consiglio di sicurezza", ha detto Wang. (segue) (Cip)