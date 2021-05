Balcani-Ue: commissario Varhelyi e Silva oggi in visita a Skopje e Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per l'Allargamento Oliver Varhelyi e il ministro degli Esteri portoghese Augusto Santos Silva si recano oggi a Skopje e Sofia. Lo riferisce la stampa macedone, precisando che a Skopje li accoglierà il premier macedone Zoran Zaev. Lo stesso Zaev ha annunciato in precedenza la visita, precisando che avviene in attesa del Consiglio Affari generali dell'Ue fissato al 22 giugno. In tale occasione, ha precisato Zaev, si deciderà sull'adozione del quadro negoziale e una data per la prima conferenza intergovernativa tra l'Ue e la Macedonia del Nord. Questa mattina Varhelyi e Santos Silva saranno a Sofia, dove incontreranno il presidente bulgaro Rumen Radev, nonché il primo ministro e ministro degli Esteri del governo tecnico. Nel pomeriggio, i leader dell'Ue partiranno per Skopje per incontrare il presidente Stevo Pendarovski, il primo ministro Zoran Zaev, il ministro degli Esteri Bujar Osmani e il vice primo ministro per gli Affari europei Nikola Dimitrov. (Seb)