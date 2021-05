Ungheria: Covid, Orban annuncia addio a coprifuoco e obbligo di mascherine in spazi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo magiaro è tornato sull'annuncio fatto ieri dal suo capo di gabinetto, Gergely Gulyas, a proposito del fatto che Budapest non parteciperà alla prossima fase dell'approvvigionamento di vaccini da parte dell'Unione europea. Entro la fine del 2022, ha spiegato Gulyas, l'Ungheria dovrebbe avere oltre 10 milioni di dosi di provenienza occidentale, pertanto il Paese non avrà carenze di vaccini anche qualora una terza dose si rendesse necessaria. "Inoltre abbiamo quelli di provenienza orientale a disposizione", ha detto il politico. Se l'Ungheria continuasse a partecipare al programma Ue dovrebbe ordinare e pagare per 19 milioni di dosi di Pfizer indipendentemente dalla loro necessità e quindi l'esecutivo "non parteciperà a questo gioco da 120 miliardi di fiorini (335 milioni di euro)", ha proseguito Gulyas. Orban ha ricordato stamane anche che l'Ungheria ha in programma la costruzione di uno stabilimento di produzione di vaccini a Debrecen, nell'est del Paese, che inizierà a produrre autonomamente un preparato magiaro entro la fine del 2022. (Vap)