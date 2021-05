Spagna: treni ad alta velocità arriveranno ad aeroporto Madrid dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo appalterà a partire dal 2022 le prime opere per realizzare il collegamento ferroviario dell'Alta velocità ferroviaria (Ave) con l'aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana, Jose Luis Ábalos, nel corso del suo intervento alla Fiera internazionale del Turismo di Madrid, spiegando che si prevede che i primi treni ad alta velocità possano raggiungere l'aeroporto della capitale spagnola negli ultimi mesi del 2024 o all'inizio del 2025. In una seconda fase, invece, si studierà la costruzione di una linea specifica ad alta velocità che arrivi direttamente all'aeroporto, un progetto più complicato che dovrà aspettare almeno fino al 2030 per la sua inaugurazione. Abalos ha chiarito che si tratta di un progetto finanziato con risorse pubbliche, escludendo che le compagnie aeree, tra le maggiori beneficiarie, possano condividere il costo come è stato discusso in diverse occasioni da quando hanno rivendicato quel collegamento. Javier Sanchez-Prieto, presidente della compagnia aerea Iberia, ha commentato positivamente l'annuncio. "È una grande notizia perché aiuta a rafforzare l'hub di Madrid e anche il nostro impegno per la sostenibilità". (Spm)