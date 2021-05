Francia: aumenta la popolarità di Macron e Castex a maggio, al 42 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio l'indice di popolarità del presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro Jean Castex è salita arrivando al 42 per cento per entrambi. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato dall'emittente radiofonica "Rtl" e condotto dall'istituto Bva. Macron ha guadagnato tre punti in un mese. Tra i simpatizzanti del suo partito, La République en marche, la popolarità è al 97 per cento, mentre tra quelli del Rassemblement National di Marine Le Pen è al 20 per cento (+4 punti) e tra gli ambientalisti Europa ecologia-I Verdi (Eelv) è al 45 per cento (+8 punti). Castex ha invece registrato un aumento di sei punti, soprattutto a sinistra. Il premier tra i simpatizzanti de La France Insoumise è al 41 per cento (+19 punti), mentre tra quelli dei socialisti è al 42 per cento (+12 punti). (Frp)