Moldova: possibile visita Sandu in Russia dopo elezioni dell'11 luglio

- Il ministero degli Esteri di Mosca ritiene che una visita in Russia da parte della presidente moldava, Maia Sandu, possa essere discussa solo dopo le elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri di Mosca, Andrei Rudenko. "È troppo presto per discutere della visita della presidente moldava Maia Sandu in Russia, soprattutto prima delle elezioni parlamentari anticipate. Attualmente, la Moldova sta attraversando un periodo difficile del suo sviluppo politico. L'11 luglio si svolgeranno le elezioni che determineranno in gran parte la composizione parlamentare e il ruolo di alcune forze politiche. In questo senso, penso che sia troppo presto per parlare della visita di Sandu in Russia prima delle elezioni", ha detto Rudenko, secondo cui tutti gli scenari vengono presi in considerazione. (Rum)