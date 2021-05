Giappone: Covid, vaccino AstraZeneca approvato "con riserva" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi lo stato di emergenza proclamato dal governo giapponese interessa in tutto sei prefetture, inclusa l'area metropolitana di Tokyo e Osaka. Tra le altre misure, lo stato di emergenza prevede la chiusura serale anticipata dei locali pubblici, il divieto di servire alcolici, e restrizioni alle operazioni di centri commerciali e grandi magazzini. Gli eventi pubblici come concerti e incontri sportivi si svolgono con un limite massimo di 5mila presenze. Ieri, 14 maggio, il bilancio giornaliero dei contagi in Giappone ha superato i 6mila casi per il terzo giorno consecutivo, e il sistema ospedaliero sconta un sovraffollamento dei posti letto in terapia intensiva. (segue) (Git)