Usa: Trump attacca Repubblicani favorevoli a commissione su assalto al Campidoglio

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un duro attacco ai 35 deputati repubblicani "ribelli" che hanno votato in favore di una commissione d'inchiesta speciale in stile 11 settembre in merito all'assalto del Campidoglio, verificatosi lo scorso 6 gennaio proprio a seguito di una manifestazione contro la certificazione delle elezioni presidenziali cui aveva partecipato lo stesso Trump. "Questi 35 repubblicani ribelli non hanno potuto trattenersi - ha scritto l'ex presidente in una nota - Sosteniamo politiche molto migliori per il Paese dei Democratici, ma a differenza nostra i Democratici sono uniti. I Repubblicani no. Loro non hanno i Romney, i piccoli Ben Sasse, i Cheney", ha scritto Trump riferendosi ai suoi principali avversari interni allo schieramento parlamentare repubblicano: il senatore Mitt Romney dello Utah, il senatore Ben Sasse del Nebraska e Liz Cheney, recentemente rimossa da una posizione di leadership alla Camera proprio per la sua posizione di vocale opposizione all'ex presidente. La Camera dei rappresentanti, guidata dai Democratici, ha approvato l'istituzione di una commissione di inchiesta speciale per verificare il ruolo dell'ex presidente nell'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. L'assalto al Congresso è già costato a Trump una procedura di impeachment al termine del suo mandato quadriennale, che però non si è conclusa con una condanna. (Nys)