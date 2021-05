Indonesia: esportazioni in crescita ad aprile grazie a maggiori costi materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell'Indonesia hanno registrato la crescita più sostenuta degli ultimi 11 anni nel mese di aprile, trainate dal forte aumento dei prezzi di materie prime come l'olio di palma e il rame. Il mese scorso le esportazioni del Paese asiatico hanno registrato un incremento del 51,94 per cento annuo a 18,48 miliardi di dollari, superando le previsioni degli economisti. Il volume delle esportazioni mensili è il più elevato conseguito dall'Indonesia da agosto 2011, ed ha portato l'attivo della bilancia commerciale indonesiana nel mese di aprile a 2,19 miliardi di dollari. Le importazioni sono aumentate del 19,93 per cento ad aprile, a 16,29 miliardi di dollari. Dalla banca centrale indonesiana non giungono però segnali nel senso di una correzione delle politiche fiscali e monetarie: la rupia indonesiana resta infatti sotto pressione, e ieri, 20 maggio, ha toccato i minimi sul dollaro da due settimane a questa parte. La banca centrale indonesiana dovrebbe completare una revisione degli indirizzi politici il prossimo martedì 25 maggio. (Fim)