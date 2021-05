Indonesia: indipendentisti Papua rivendicano uccisione di due militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito di liberazione di Papua Occidentale, movimento armato che lotta per l'indipendenza della provincia indonesiana di Papua, ha rivendicato l'uccisione di due militari indonesiani, in un contesto reso volatile dall'uccisione di un generale dell'intelligence lo scorso aprile, cui Giacarta ha risposto con l'arresto del leader degli indipendentisti e l'invio di un contingente dell'Esercito nella provincia. Alcune settimane fa Giacarta ha classificato come gruppi terroristi l'Esercito di liberazione e i membri del Movimento per la liberazione di papua (Opm). Il ministero della Difesa indonesiano ha confermato che due militari sono rimasti uccisi e un terzo è stato ferito in un attacco ad una pattuglia di militari nel distretto di Dekai, parte della reggenza di Yahukimo, lo scorso 18 maggio. (segue) (Fim)