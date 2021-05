Indonesia: indipendentisti Papua rivendicano uccisione di due militari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’intelligence indonesiana nella regione di Papua, generale I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, è stato ucciso dai ribelli durante uno scontro a fuoco sulle alture dell’isola, lo scorso 25 aprile. Lo ha confermato il portavoce dell’Agenzia nazionale d’intelligence, Wawan Purwanto, ripreso dai media locali. Secondo la ricostruzione fornita, indipendentisti armati avrebbero aperto il fuoco contro un’unità delle forze di sicurezza. Il generale, ha spiegato Purwanto, “si trovava nell’area per un’operazione di ripristino della sicurezza e per rafforzare il morale degli uomini a seguito di una serie di attacchi da parte di gruppi di separatisti e terroristi”. Lo scontro è avvenuto in particolare nel remoto distretto di Puncak, dove negli ultimi tempi i gruppi ribelli hanno ucciso militari e insegnanti, dando alle fiamme diverse scuole. (Fim)