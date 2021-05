Indonesia: Morgan Stanley rivede al ribasso previsioni di crescita per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Morgan Stanley ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'economia dell'Indonesia per il 2021, dal 6,2 al 4,5 per cento prodotto interno lordo (Pil). "Gli economisti prevedono in media una crescita annua del 4,4 per cento annuo", ha dichiarato l'economista per l'Asia della banca d'investimento, Deyi Tan, ricordando che il Paese ha chiuso il primo trimestre dell'anno con una contrazione economica dello 0,7 per cento. Per il secondo trimestre 2021, Morgan Stanly prevede una crescita del 6,5 per cento annuo, seguita da un leggero rallentamento (più 6,3 per cento) nel trimestre successivo. La banca prevede che l'economia dell'Indonesia crescerà del 5,4 per cento nel 2022. (segue) (Fim)