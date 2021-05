Usa-Corea del Sud: Moon incontra la presidente della Camera Pelosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon jae-in, ha incontrato ieri a Washington la presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, cui ha ribadito l'impegno di Seul a rafforzare l'alleanza bilaterale. L'incontro con Pelosi e con altri leader del Congresso è avvenuto alla vigilia del colloquio alla Casa Bianca con l'omologo statunitense Joe Biden, in programma per oggi, 21 maggio. Durante l'incontro con Pelosi, Moon ha definito l'alleanza tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud come "la più esemplare al mondo": "Prometto che continueremo a camminare insieme nella stessa direzione anche in futuro", ha aggiunto il presidente sudcoreano. Moon ha chiesto il sostegno degli Stati Uniti e del Congresso Usa al processo di denuclearizzazione della Penisola Coreana, per superare la crisi sanitaria legata al coronavirus, riparare i danni arrecati dalla pandemia alle catene di fornitura globali e contrastare il mutamento climatico. Pelosi ha espresso l'auspicio di una normalizzazione delle relazioni tra le due Coree, ed una conseguenze intensificazione degli scambi tra i cittadini dei due Paesi. La presidente della Camera ha anche menzionato il tema delle "Comfort Women", le donne coreane costrette alla schiavitù sessuale durante il periodo dell'occupazione coloniale da parte del Giappone, che costituisce uno dei principali fattori di attrito nelle relazioni tra Seul e Tokyo. (segue) (Nys)