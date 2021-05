Usa-Corea del Sud: Moon incontra la presidente della Camera Pelosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, visiterà la Casa Bianca oggi, 21 maggio, per colloqui con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden tesi a rinsaldare "l'alleanza di ferro" tra i due Paesi. Lo ha confermato la Casa Bianca tramite una nota diffusa ieri, 29 aprile. "Il presidente Biden non vede l'ora di lavorare con il presidente Moon per rafforzare ulteriormente la nostra alleanza ed espandere la nostra stretta cooperazione", recita la nota. Quello con Moon sarà il secondo summit in presenza di Biden con un altro capo di Stato o di governo, dopo il primo, lo scorso 16 aprile, con il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga. Il portavoce del presidente sudcoreano, Chung Man-ho, ha dichiarato durante una conferenza stampa che i due leader riaffermeranno la solidità dell'alleanza tra i due Paesi e riaffermeranno al cooperazione basata sull'amicizia storica. L'amministrazione del presidente Biden ha individuato nell'ascesa della Cina la principale sfida geopolitica per gli Stati Uniti, ed ha lavorato per consolidare il consenso agli Usa dei loro alleati nella regione asiatica. (segue) (Nys)