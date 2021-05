Usa-Corea del Sud: Moon incontra la presidente della Camera Pelosi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro principali conglomerati industriali della Corea del Sud stanno studiando investimenti negli Stati Uniti per un valore complessivo di 40mila miliardi di won (35,5 miliardi di dollari) in vista della visita ufficiale del presidente sudcoreano Moon Jae-in a Washington, in programma il prossimo fine settimana. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui i conglomerati Samsung, Hyundai, SK e LG intendono rispondere alle politiche protezionistiche del presidente Usa Joe Biden - dal rafforzamento delle catene di fornitura di chip e batterie sino alla politica "Buy American" per gli appalti pubblici - annunciando nuovi investimenti negli Stati Uniti, da presentare come "regalo diplomatico" in occasione del summit tra Moon e Biden in programma venerdì, 21 maggio. Secondo le indiscrezioni della stampa sudcoreana, dirigenti dei quattro conglomerati sudcoreani accompagneranno Moon nel suo viaggio ufficiale nella veste di delegazione d'affari non ufficiale. La lista include il presidente di Sk Group Chey Tae-won; il vicepresidente di Samsung Electronics, Kim Ki-nam; l'amministratore delegato di LG Energy Solutions, Kim Jong-hyun; e l'ad di SK Bioscience, Ahn Jae-yon. I piani delle quattro aziende includono la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di microchip fa parte di Samsung, che potrebbe sorgere in Texas, Arizona o New York; l'azienda opera già uno stabilimento produttivo ad Austin, nel Texas, dove potrebbe sorgere anche la seconda struttura. (Nys)