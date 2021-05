Pakistan: premier Khan, decisi a cogliere opportunità della nuova Via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha dichiarato che il Paese, "tradizionalmente orientato all'Occidente", è deciso ad avvicinarsi alla Cina per cogliere le opportunità poste dal progetto della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), ma che tale ambizione potrà concretizzarsi solo col superamento dei conflitti e dell'instabilità nella regione. Intervenuto oggi alla conferenza Future of Asia, organizzata dal quotidiano "Nikkei", Khan ha aperto il Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec) agli investimenti da parte di altri Paesi asiatici. "Il Corridoio economico Cina-Pakistan è il progetto di riferimento della Belt and Road Initiative. Ha generato attività economica, occupazione, e potenzierà il commercio bilaterale e regionale", ha affermato il primo ministro. "Il Pakistan invita tutti i paesi amici a investire nelle molteplici zone economiche e industriali istituite nel contesto della Cpec". Illustrando la propria visione per il futuro del Pakistan, Lhan ha dichiarato che il Paese "vuole affermarsi come hub geoeconomico per connettere le econome dell'Asia Centrale, dell'Asia meridionale, dell'Asia Occidentale e oltre". (segue) (Git)