Pakistan: premier Khan, decisi a cogliere opportunità della nuova Via della seta (2)

- Nel corso del suo intervento, il premier pakistano ha ribadito il proprio sostegno al ritiro delle forze statunitensi dal vicino Afghanistan, un passo a suo dire necessario nel difficile cammino per la stabilizzazione della regione: "Il Pakistan ha sostenuto attivamente il processo di pace in Afghanistan, Col ritiro delle forze straniere dall'Afghanistan, è imperativo raddoppiare gli sforzi tesi a promuovere il processo di pace tra le parti afgane. Come ho detto più volte nel corso degli anni, non esiste soluzione militare al conflitto", ha detto Khan. (Git)