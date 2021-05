Cile: gruppo Lunding sospende futuri investimenti per "incertezza politica" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una sconfitta a tutto tondo per il governo e i "partiti tradizionali", come ha riconosciuto lo stesso presidente Pinera. "La cittadinanza ha inviato al governo e alle forze politiche tradizionali un messaggio chiaro e forte, non siamo sintonizzati adeguatamente con le richieste e i desideri della cittadinanza e siamo stati chiamati" a offrire "nuove espressioni e nuove leadership. È nostro dovere come governo ascoltare con umiltà e attenzione il messaggio della gente", ha detto. Gli indipendenti, secondo la maggioranza delle analisi emerse sui media, sono espressione diretta dei motivi delle dure proteste che hanno attraversato il paese alla fine del 2019. Si tratterebbe in gran parte di rappresentanti legati ad istanze progressiste, contratte soprattutto nella necessità di ridurre le differenze socio economiche che caratterizzano il paese. (Nys)