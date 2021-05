Medio Oriente: Biden accoglie con favore tregua tra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto con favore l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, promettendo il suo impegno a lavorare con l'Onu per il sostegno umanitario nel conflitto israelo-palestinese. Il capo dello Stato, parlando alla Casa Bianca, ha evidenziato che nel conflitto che ha coinvolto il Medio Oriente negli ultimi dieci giorni hanno perso la vita centinaia di civili, compresi numerosi bambini. Biden ha detto inoltre di aver promesso al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, di rifornire il sistema missilistico difensivo Iron Dome, utilizzato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) per neutralizzare il lancio di razzi da parte del partito-milizia che controlla la Striscia di Gaza. Il presidente Usa ha ringraziato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, sentito telefonicamente prima del suo intervento, “per il ruolo svolto nel raggiungimento del cessate il fuoco tra Israele e Hamas”, ha detto Biden. Secondo l’inquilino della Casa Bianca, la tregua tra lo Stato ebraico e Hamas rappresenta "una vera opportunità" per fare progressi dopo la recente escalation.(Nys)