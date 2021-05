Myanmar-Giappone: Motegi, Tokyo pronta a congellare tutti gli aiuti allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone è pronto a congelare ogni forma di assistenza ufficiale allo sviluppo di Myanmar, anche per i progetti già in corso, se la crisi politica innescata dal golpe militare in quel Paese non si avvierà verso una soluzione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi. "Non vorremmo assolutamente ricorrere a questa misura, ma è necessario affermare con fermezza che sarà difficile continuare (a sostenere Myanmar) nelle attuali circostanza", ha detto il ministro nel corso di una intervista a "Nikkei". "Come sostenitori del processo di democratizzazione e come amici di Myanmar, è nostro obbligo farci portavoce della comunità internazionale e trasmettere questo messaggio con fermezza", ha aggiunto il ministro. Il Giappone ha fornito a Myanmar 189,3 miliardi di yen (1,74 miliardi di dollari al tasso di cambio attuale) sotto forma di aiuti allo sviluppo nel 2019, più di qualsiasi altro Paese ad eccezione della Cina, che non ha divulgato dati precisi. Tokyo ha già congelato i negoziati con Myanmamr per l'individuazione di nuovi progetti beneficiari degli aiuti allo sviluppo in risposta al golpe militare del primo febbraio scorso; Tokyo ha iniziato a fornire assistenza allo sviluppo del Myanmar nel 1954, e da allora non ha mai sospeso tali aiuti. (segue) (Git)