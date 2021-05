Sud Sudan: Giappone approva proroga partecipazione a missione di pace Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato oggi la proroga di un anno della partecipazione di personale delle Forze di autodifesa alla missione di pace delle Nazioni Unite nel Sud Sudan (Unmiss). Il Giappone è impegnato militarmente nel Sud- Sudan dal 2011, dove per cinque anni ha operato un contingente di genieri delle Forze di autodifesa. Dopo il via libera del governo continuerà ad operare nel Paese almeno sino a marzo del prossimo anno. Attualmente la presenza militare giapponese nel Sud Sudan è di soli quattro militari, che forniscono servizio di sicurezza alla sede dell'Onu in quel Paese africano. La missione delle Nazioni Unite è tesa a "perseguire una visione strategica triennale tesa prevenire il ritorno alla guerra civile, edificare una pace durevole, e sostenere una governance inclusiva e responsabile". (Git)