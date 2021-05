Giappone: Covid, vaccino AstraZeneca approvato "con riserva" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato a sorpresa l'estensione dello stato di emergenza per la pandemia di coronavirus ad altre tre prefetture del Paese, mentre nel Paese continuano ad aumentare i casi di contagio a poco più di due mesi dalla data prevista per l'inizio delle Olimpiadi estive di Tokyo. Il ministro di Stato incaricato della gestione della pandemia, Yasutoshi Nishimura, ha dichiarato che a partire da domani e sino al 31 maggio lo stato di emergenza verrà esteso alle prefetture di Hokkaido, Okayama e Hiroshima. Il governo aveva inizialmente pianificato di sottoporre Okayama e Hiroshima d una sorta di "semi-stato di emergenza" già in vigore nell'Hokkaido, ma il peggioramento del quadro pandemico nazionale ha spinto l'esecutivo ad optare per una misura più drastica. (segue) (Git)