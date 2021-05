Giappone: Covid, vaccino AstraZeneca approvato "con riserva" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di prorogare al 31 maggio lo stato di emergenza in vigore a Tokyo e Osaka, in risposta alle richieste giunte dalle amministrazioni di quei due territori. Lo ha annunciato il 7 maggio il ministro incaricato della risposta alla pandemia, Yasutoshi Nishimura. Il ministro ha aggiunto che a partire da mercoledì, 12 aprile, lo stato di emergenza verrà esteso anche alle prefetture di Aichi e Fukuoka, che hanno registrato nelle ultime settimane un aumento dei contagi. La fine delle restrizioni previste dallo stato di emergenza, inclusi il divieto di servire alcolici e la chiusura temporanea di centri commerciali e cinema, era stata inizialmente fissata all'11 maggio. Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, formalizzerà la decisione durante un incontro della task force contro il coronavirus nella serata di oggi, dopo un confronto con infettivologhi ed altri esperti. Lo stato di emergenza, il terzo proclamato dal governo del Giappone dall'inizio de l2021, è in vigore dal 25 aprile scorso a Tokyo, Osaka e nelle prefetture di Hyogo e Kyoto. (Git)