Medio Oriente: Biden, Usa proseguiranno incessante sforzo diplomatico

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto favorevolmente l'annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, e ribadito la determinazione della sua amministrazione presidenziale a proseguire gli sforzi diplomatici per una cessazione delle ostilità. L'inquilino della Casa Bianca ha elogiato "l'inteso impegno diplomatico" dei suoi collaboratori e delle altre parti coinvolte nei tentativi di interlocuzione nella regione, inclusi funzionari del governo egiziano. "Abbiamo condotto intense discussioni di alto livello ora dopo ora, letteralmente, nel tentativo di evitare il tipo di conflitto prolungato cui abbiamo assistito in occasione di precedenti scoppi delle ostilità", ha detto Biden, che ha reso alcune brevi dichiarazioni alla stampa dopo l'annuncio del cessate il fuoco. "Credo che palestinesi e israeliani meritino in egual misura di vivere in pace e sicurezza, e di godere di pari libertà prosperità e democrazia", ha detto il presidente Usa. "La mia amministrazione proseguirà uno sforzo diplomatico quieto e incessante per conseguire tale obiettivo. Ritengo che abbiamo una genuina opportunità per conseguire progressi, e sono deciso a lavorare in tal senso", ha aggiunto Biden. (Nys)