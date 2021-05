Ecuador: il presidente eletto Lasso presenta la lista dei ministri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto Lasso ha ricevuto le credenziali come presidente della Repubblica da parte del Consiglio elettorale nazionale (Cne) mercoledì 19 maggio in una cerimonia svoltasi presso il Centro culturale metropolitano di Quito. Il presidente, eletto con 52,50 per cento delle preferenze al secondo turno delle elezioni presidenziali lo scorso 11 aprile, non ha nascosto la sua soddisfazione. "Le credenziali da presidente della Repubblica rappresentano i sogni, le idee e la fiducia di un intero paese che anela al benessere. Sono qui, disposto a lavorare con lo stesso idealismo che ha guidato la mia lotta sin dall'infanzia", ha scritto Lasso in una pubblicazione su Twitter. In particolare il capo dello stato, che si insedierà ufficialmente il prossimo 24 maggio, ha fatto riferimento anche alla sua infanzia. "Questa credenziale è senza dubbio il titolo della mia vita" ricordando che per ragioni economiche ha dovuto lavorare dall'età di 15 anni per pagare i suoi studi. All'evento hanno partecipato la futura first lady, Maria de Lourdes Alcivar, le massime autorità del Cne e numerose cariche civili, militari e religiose. (Brb)