Usa: Blinken pronto a recarsi in Israele per andare oltre violenze

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si è detto pronto a recarsi in Israele, e in generale in Medio Oriente. "Sono pronto in qualsiasi momento ad andare in Israele, in Medio Oriente, se ciò dovesse servire ad andare oltre la violenza e aiutare a lavorare per migliorare la vita di israeliani e palestinesi allo stesso modo", ha detto Blinken in Groenlandia, al termine del viaggio che lo ha condotto alla ministeriale del Consiglio artico. Blinken ha assicurato di aver fatto pressione per una "riduzione dell'escalation sulla via del cessate il fuoco" in una telefonata con il ministro degli Esteri israeliano Gabi Ashkenazi. L'annuncio del cessate il fuoco è arrivato nelle scorse ore, al termine del gabinetto di sicurezza israeliano convocato dal primo ministro Benjamin Netanyahu. (Nys)