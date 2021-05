Usa: assalto al Campidoglio, McCarthy pronto a testimoniare davanti a commissione d’inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kevin McCarthy, leader della minoranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa, si è detto pronto a testimoniare di fronte alla commissione d’inchiesta istituita per far luce sui fatti del 6 gennaio scorso, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha fatto irruzione al Campidoglio degli Stati Uniti per fermare la certificazione del voto elettorale. Il leader repubblicano, che ha votato contro la legge bipartisan per creare la commissione d’inchiesta, ha sottolineato che è pronto a farsi avanti se e quando la legge sarà firmata dal presidente Joe Biden. La testimonianza di McCarthy sarebbe probabilmente uno degli obiettivi chiave per i democratici durante i lavori della commissione. Il leader conservatore, infatti, ha avuto un colloquio telefonico con l’allora presidente Trump proprio mente i facinorosi irrompevano a Capitol Hill, durante la quale McCarthy avrebbe chiesto all’ex inquilino della Casa Bianca di far qualcosa per proteggere il Congresso."Beh, Kevin, immagino che queste persone siano più arrabbiate per le elezioni di quanto lo sia tu", avrebbe detto Trump secondo le indiscrezioni. (segue) (Nys)