Usa: Covid, media giornaliera vaccinazioni cala del 50 per cento rispetto ad aprile

- Il ritmo medio giornaliero delle vaccinazioni contro il coronavirus negli Stati Uniti è diminuito di quasi il 50 per cento rispetto ad aprile. E’ quanto emerge dai dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) secondo i quali nell'ultima settimana sono state somministrate circa 1,8 milioni di dosi di vaccino ogni giorno, un calo del 46 per cento dal picco di quasi 3,4 milioni di dosi al giorno raggiunto a metà aprile. Rispetto alla rilevazione precedente state segnalate circa 2,1 milioni di nuove dosi somministrate, portando il totale a 279.397.250. Si tratta di circa il 79 per cento delle 351.955.515 dosi totali erogate. Più di 160 milioni di persone - circa il 48 per cento della popolazione degli Stati Uniti - hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 e quasi 127 milioni di persone - circa il 38 per cento della popolazione degli Stati Uniti – sono ora completamente vaccinate.(Nys)