Fisco: Orlando, Pd dovrà condurre una battaglia in Parlamento

- Ritengo che il Partito democratico dovrà condurre una battaglia in Parlamento perché ci sia un fisco che aiuti chi ha meno: in questo momento tutto quello che aiuta la scommessa sul futuro è utile alla ripartenza, e credo che un fisco che vada in questa direzione sia la scelta giusta. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, a Sky Tg24. “Questo governo è un punto di equilibrio tra forze politiche che hanno idee molto diverse, e credo sia legittimo che ognuno sostenga le proprie con senso di responsabilità, per non arrivare ad un punto di rotture”, ha detto. (Ems)