Medio Oriente: Israele annuncia cessate il fuoco in scontri con Hamas

- Le autorità dello Stato di Israele hanno approvato un cessate il fuoco dopo dieci giorni di scontri con il gruppo armato palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza. Lo riferiscono diversi media israeliani tra cui “The Times of Israel”. Secondo quanto riferisce l’emittente “Channel 12” la cessazione delle ostilità, per ora unilaterale, dovrebbe scattare alle 2.00 di questa notte. La decisione è arrivata al termine della riunione odierna del gabinetto di sicurezza israeliano. Lo Stato ebraico aveva già informato l’Egitto di voler porre fine ai bombardamenti sull’enclave costiera di Gaza. Nelle ultime ore, si sono fatti più pressanti gli inviti a porre fine alla tensione in corso dal 10 maggio scorso.(Res)