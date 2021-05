Decreto Sostegni bis: Cdm, nel testo sette linee azione a sostegno della ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, e ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti connesse all'emergenza pandemica per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Stando al relativo comunicato stampa, il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate. Gli interventi previsti si articolano su sette principali linee di azione: sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito e liquidità delle imprese; tutela della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; misure di carattere settoriale. Si prevede, prosegue la nota, un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l'obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia: per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro. (segue) (Com)