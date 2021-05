Usa: assalto al Campidoglio, McCarthy pronto a testimoniare davanti a commissione d’inchiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera ha approvato mercoledì, 19 maggio, la costituzione della commissione d'inchiesta sull'assalto al Campidoglio. Alcuni repubblicani hanno votato con i democratici a dispetto delle posizioni contrarie espresse dalla leadership conservatrice. Prima del voto, i leader democratici alla Camera hanno sostenuto di aver fatto diverse concessioni ai repubblicani per raggiungere un compromesso. La presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha affermato che i leader conservatori hanno sollevato obiezioni dell'ultimo minuto perché "hanno paura della verità". Pelosi è stata la prima, già a poche ore dall'assalto, a ipotizzare la creazione di una commissione d'inchiesta sul modello di quella istituita per l'11 settembre 2001. Il della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, si è espresso contro l'iniziativa. “Dopo un’attenta riflessione, ho preso la decisione di oppormi alla sbilanciata proposta dei democratici alla Camera per la creazione di un’altra commissione volta a studiare gli eventi del 6 gennaio”, ha dichiarato McConnell in aula al Senato. (Nys)