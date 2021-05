Nicaragua: nuova operazione contro testata "Confidencial", sequestrato un fotografo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del governo di Daniel Ortega, in Nicaragua, hanno effettuato una nuova perquisizione nella sede della rivista "Confidencial", pubblicazione settimanale di orientamento critico con il governo sandinista. Secondo quanto ha riferito sui social il direttore della testata, Carlos Fernando Chamorro, la polizia avrebbe "sequestrato" illegalmente il fotografo e cameraman, Leonel Gutierrez. Corrispondenti di testate internazionali che seguivano l'operazione della polizia sandinista denunciano inoltre il tentativo di sequestro anche di giornalisti stranieri al di fuori dell'edificio. Chamorro parla di un nuovo tentativo di censura e addebita direttamente al presidente Ortega la responsabilità per questa nuova azione contro la rivista, finita nel mirino del governo da quando l'ex guerrigliero sandinista è tornato al potere nel 2007. In un'azione con caratteristiche simili condotta nel dicembre del 2018 contro "Confidencial", le forze di polizia nicaraguensi avevano confiscato apparecchiature e computer della redazione.(Mec)