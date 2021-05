Colombia-Usa: nuovo ministro degli Esteri Ramirez lunedì a Washington, focus su conflitto sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà negli Stati Uniti la prima visita ufficiale all'estero del nuovo ministro degli Esteri e vice presidente della Colombia, Marta Lucia Ramirez, il cui arrivo a Washington è previsto per lunedì 24 maggio. Al centro dell'agenda di Ramirez negli Usa, segnala il quotidiano "El Espectador" in base a fonti del governo di Bogotà, sarà la situazione sociale del Paese, attraversato da settimane da forti proteste antigovernative. Previsti colloqui con funzionari del Dipartimento di Stato (non confermato ancora un incontro con il segretario di Stato, Antony Blinken), con rappresentanti dei partiti Democratico e Repubblicano e della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh). La Cidh aveva fatto richiesta formale al governo di Bogotà di poter inviare una missione di osservatori nel paese. Questo su sollecitazione di organizzazioni non governative e movimenti sociali che hanno rilevato numerose violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza nel contesto della gestione delle proteste. (segue) (Vec)