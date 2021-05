Brasile: Istituto Fiocruz sospende produzione vaccini per esaurimento principio attivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di biotecnologia della Fondazione Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz), legata al ministero della Salute, ha sospeso oggi la produzione del vaccino dell'industria farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca per esaurimento scorte di principio attivo farmaceutico. Negli stabilimenti della Fiocruz si preparano le confezioni di vaccino a partire dal principio attivo importato dalla Cina, dove è prodotto dal laboratorio Wuxi. "Non possiamo prevedere se l'interruzione temporanea possa avere un impatto sulle consegne future. Se ci sarà un impatto, sarà valutato e comunicato in seguito", ha informato la fondazione in una dichiarazione pubblicata su "Agencia Fiocruz de Notícias". Secondo Fiocruz, la produzione potrebbe riprendere la prossima settimana qualora dovesse essere confermato l'invio di nuovo principio attivo il prossimo sabato, 22 maggio. (segue) (Brb)