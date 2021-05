Bolivia: procuratore generale, faremo richiesta di estradizione nei confronti dell'ex ministro Murillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Bolivia, Juan Lanchipa, ha annunciato che verrà formalizzata una richiesta di estradizione nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, Arturo Murillo. Il funzionario, in carica durante il governo dell'ex presidente ad interim, Jeanine Anez (2019-2020), è indagato dalla giustizia per diversi reati, tra i quali appropriazione indebita e di recente anche traffico di droga. "Abbiamo attivato i meccanismi procedurali in modo da conoscere attraverso l'Interpol, l'ubicazione di questa persona all'estero e successivamente, una volta ottenuta l'autorizzazione giurisdizionale, richiedere l'estradizione in modo che possa venire a rilasciare la sua dichiarazione e assumere la sua difesa", ha dichiarato Lanchipa in una conferenza stampa. (segue) (Brb)