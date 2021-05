Bolivia: procuratore generale, faremo richiesta di estradizione nei confronti dell'ex ministro Murillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro è fuggito dalla Bolivia a novembre del 2020 e si presume sia negli Stati Uniti. Tra le inchieste aperte contro Murillo è anche quella per la presunta scomparsa di almeno 400 chili di cocaina sequestrata dalle autorità e che doveva essere incenerita. In questo nuovo caso relativo al traffico di droga, ha affermato Lanchipa, "la precedente autorità rese (all'epoca) pubblicamente una dichiarazione di sequestro di oltre 1.400 chili di droga; tuttavia, al momento dell'incenerimento c'erano solo 1.000 chili, con una differenza di 400 chili". Inoltre, ha precisato il procuratore generale, "l'ex ministro aveva affermato che si trattava di droga della massima purezza", ma al momento dell'incenerimento è stato rilevato che non rispondeva a quelle caratteristiche e che era una cocaina "di scarsa qualità". (segue) (Brb)