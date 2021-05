Kosovo: ministra Esteri Gervalla invita presidente di Europa Nostra a visitare monastero di Decani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nelle scorse settimane, all'indomani della decisione contestata, il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e la presidente Vjosa Osmani hanno scritto una lettera congiunta alla federazione pan-europea per il patrimonio culturale Europa Nostra. Nella lettera, pubblicata dal Ministero della Cultura, della Gioventù e dello Sport del Kosovo, Kurti e Osmani hanno affermato che il monastero ha un significato speciale e valori culturali straordinari ma non è "sotto minaccia". "Nei presunti attacchi al monastero, anche il linguaggio usato, se non per essere di parte e inaccettabile, è errato. Il termine 'estremisti locali' è una designazione volutamente esagerata, mentre il presunto attacco dell'organizzazione terroristica Isis è totalmente infondato", affermano Kurti e Osmani. "Questo linguaggio ci porta a credere che il testo della candidatura non seguisse la linea di argomentazione professionale e deviato in un contenuto che è caricato politicamente e propaganda. La prova migliore è la mancanza di fonti affidabili su cui si basano questi risultati distorti", affermano il premier e la presidente del Kosovo. (segue) (Alt)