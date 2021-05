Kosovo: ministra Esteri Gervalla invita presidente di Europa Nostra a visitare monastero di Decani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti e Osmani hanno richiamato l'attenzione sui rapporti della polizia del Kosovo che mostrano un drastico calo del numero di incidenti interetnici nell'ultimo decennio in Kosovo. "Siamo particolarmente lieti che non siano stati segnalati incidenti gravi nelle chiese ortodosse, almeno non nell'ultimo decennio", proseguono. "Esprimiamo la nostra profonda convinzione che il monastero di Decani in Kosovo non soddisfa le condizioni ei criteri per essere incluso nell'elenco dei 'sette paesi più a rischio di estinzione'. Consapevoli della reputazione professionale e dell'integrità della vostra organizzazione, non abbiamo dubbi che la decisione finale della giuria sarà fondata, imparziale, professionale ed equa", si legge nella lettera firmata da Kurti e Osmani. (segue) (Alt)