Kosovo-Serbia: premier Kurti e Brnabic hanno incontri separati con inviato Ue per dialogo Lajcak (2)

- Secondo quanto spiegato nelle scorse ore da Borrell, la cena di questa sera con i leader dei sei Paesi dei Balcani occidentali non sarà focalizzata sull'allargamento, anche se vi prenderà parte pure il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, ma sul più ampio panorama politico della regione. "Oggi ospiterò i 6 leader di Balcani occidentali. Questa è una tradizione" che permette di "avere scambi informali sulla regione e con la regione" e che "voglio riprendere", ha detto. "Sarà un incontro informale che ci darà l'opportunità di discutere apertamente di come vediamo le sfide e la situazione della regione" che "è davvero strategica per l'Europa", ha sottolineato. "Guarderemo al più ampio panorama politico di tutta la regione", ha sottolineato. (segue) (Res)