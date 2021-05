Kosovo-Serbia: premier Kurti e Brnabic hanno incontri separati con inviato Ue per dialogo Lajcak (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha ricordato che al Consiglio Affari esteri della scorsa settimana i ministri dei Ventisette hanno "considerato i Balcani occidentali una delle più alte priorità dell'Ue" e hanno "concordato di aumentare il nostro impegno nella regione". Inoltre, "i ministri hanno sostenuto il nostro impegno politico, che va oltre l'allargamento", ha proseguito. Un tema, quello dell'allargamento, che "è importante, ma oggi avremo un approccio geopolitico alla regione", ha spiegato. "L'obiettivo è ascoltare i loro punti di vista, comprendere le loro preoccupazioni e le loro idee. Riflettere insieme su come possiamo meglio lavorare insieme sul nostro futuro comune", ha specificato. "Spero che questo scambio ci aiuti a comprendere meglio le dinamiche della regione e come possiamo lavorare insieme per affrontare le sfide geopolitiche che abbiamo davanti", ha concluso. (Res)