Balcani: presidente kosovara Osmani, con omologhi intesa su cooperazione regionale (2)

- Nelle parole del presidente sloveno Borut Phor, il vertice del processo Brdo-Brioni "è stato molto impegnativo, ma alla fine ha avuto successo". In una conferenza stampa dopo il vertice, il presidente Pahor ha affermato che l'incontro di oggi è stato "uno dei più difficili", poiché ogni partecipante ha presentato le proprie opinioni. Alla fine, ha osservato Pahor, i partecipanti sono riusciti a trovare un compromesso. Il vertice, che ha ospitato i leader dei Balcani occidentali, ha prodotto una Dichiarazione congiunta in cui si afferma il valore geopolitico del processo di allargamento europeo. I leader sottolineano nel documento che l'allargamento dell'Ue a tutti i Balcani occidentali è nell'interesse politico ed economico dell'Unione oltre che un elemento fondamentale per la sicurezza dell'Ue e della regione. L'allargamento ai Balcani occidentali, ribadisce il testo, è una necessità geopolitica e rappresenta la principale condizione politica per un futuro europeo stabile, prospero e sostenibile. (segue) (Kop)