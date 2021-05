Balcani: presidente kosovara Osmani, con omologhi intesa su cooperazione regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dichiarazione non menziona l'invariabilità dei confini nei Balcani occidentali a causa dell'opposizione del presidente serbo Aleksandar Vucic, sebbene, secondo Pahor, tutti i leader dell'iniziativa si oppongano alle modifiche ai confini. Il presidente serbo ha dichiarato dopo i colloqui che la cosa più importante "è che ci sia consenso" sul proseguimento del percorso europeo per l'intera regione. "Abbiamo sostenuto le intenzioni, i desideri e le richieste di altri nei Balcani occidentali per una data per i negoziati e la liberalizzazione dei visti", ha detto Vucic in riferimento all'attesa dell'avvio dei negoziati Ue per Macedonia del Nord e Albania e alle aspettative del Kosovo su una liberalizzazione dei visti con l'Ue. Vucic ha aggiunto che ci sono state "molte cose su cui non eravamo d'accordo", come ad esempio sulla questione del cambiamento dei confini all'interno della regione. Secondo il capo dello Stato serbo "nella regione alcune persone interpretano il cambiamento dei confini in due modi diversi, a loro piacimento", e la Serbia crede che i confini non debbano cambiare al di fuori delle regole stabilite. "La Serbia ha sempre sostenuto di non cambiare i confini riconosciuti dall'Onu, un'organizzazione che è un organismo universale, e di non trattare i confini come vuole qualsiasi Paese", ha detto Vucic in riferimento alla questione del riconoscimento del Kosovo. (segue) (Kop)