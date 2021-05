Decreto Sostegni bis: Vezzali, confermata attenzione del governo verso lo sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In più, ha aggiunto, grazie alla collaborazione del ministro del Lavoro Andrea Orlando è stata risolta l’annosa vicenda legata alle incongruenze Inps che permetterà ad 11.500 collaboratori sportivi di ricevere i contributi spettanti e bloccati da diversi mesi. “Lo sport mi ha insegnato a commentare solo quando i risultati sono definiti e mai quando la partita è ancora in svolgimento: ecco perché ho scelto di lavorare in silenzio, come si fa nelle palestre quando si preparano le sfide importanti, evitando di rispondere a provocazioni ed anche a qualche insulto giunto via social”, ha continuato, aggiungendo di aver scelto di evitare dichiarazioni avventate e, soprattutto, di fare promesse allettanti. “Oggi che il risultato è acquisito, sono a commentare e ad esprimere il sincero ringraziamento non solo al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ma a tutta la squadra di governo, ai parlamentari dei diversi gruppi politici che hanno evidenziato le varie misure da correggere o implementare, ed ai miei collaboratori: lo sport italiano ha bisogno di questo gioco di squadra per poter ripartire”, ha concluso, aggiungendo che c’è ancora tanto da fare. (Com)