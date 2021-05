Decreto Sostegni bis: Cdm, nel testo sette linee azione a sostegno della ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’accesso al credito e liquidità delle imprese, obiettivo delle misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi, è quello di garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l'estensione di misure in vigore e l'attuazione di nuovi interventi. In particolare: viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace; nell'ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti; al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell'Ace per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro; è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni “ex super ammortamento”; viene introdotta un'agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in startup e Pmi innovative; con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a due milioni di euro il limite annuo dei crediti d'imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi. (segue) (Com)