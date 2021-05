Decreto Sostegni bis: Cdm, nel testo sette linee azione a sostegno della ripresa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto stanzia anche 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia: sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie e per l'erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del Covid-19. Sono poi stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l'introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica. In particolare, il decreto prevede: quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza; una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto Sostegni; il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la Naspi; l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà; l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro; l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili. Sono poi incluse misure per 1,9 miliardi a sostegno degli enti territoriali e le autonomie: 500 milioni al trasporto pubblico locale e 100 milioni per compensare le minori entrate dell'imposta di soggiorno. (segue) (Com)