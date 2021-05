Decreto Sostegni bis: Cdm, nel testo sette linee azione a sostegno della ripresa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di base: in particolare, si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa, con un Isee fino a 40 mila euro. Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all'80 per cento. Sono previste risorse per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell'anno scolastico 2021-22, per l'adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo ricerca per l'Italia", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council. Inoltre, si prevede un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal primo giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario dell'aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo. (segue) (Com)