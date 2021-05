Ecuador: il presidente eletto Lasso presenta la lista dei ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente eletto della Repubblica dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha presentato oggi la lista dei 17 ministri che faranno parte del suo governo. L'annuncio arriva all'indomani della consegna delle credenziali presidenziali e a quattro giorni dalla cerimonia di insediamento, prevista per il 24 maggio. Il governo è diviso in tre gabinetti settoriali: economico-produttivo, sicurezza e quello che ingloba risorse naturali, habitat e infrastrutture. L'unico ministro che non è stato ancora ufficializzato è quello dell'interno. La squadra di governo è formata da Mae Montano (ministero per l'Inclusione economica e sociale), Ximena Garzon (ministro della Salute), Maria Brown (ministro dell'Istruzione), Dario Herrera (ministro dell'Edilizia abitativa), Maria Elena Machuca (ministro della Cultura), Mauricio Montalvo (ministro degli Affari esteri), Roberto Salas (ministro dell'Energia e delle miniere), Simon Cueva (ministro delle Finanze), Vianna Maino (ministro delle Telecomunicazioni), Fernando Donoso (ministro della Difesa), Gustavo Manrique (ministro dell'Ambiente), Niels Olsen (ministro del Turismo), Julio José Prado (ministro del Commercio estero) Patricio Donoso (ministro del Lavoro), Marcelo Cabrera (ministro dei Lavori pubblici) Eduardo Bonilla (ministro della Comunicazione) e Tanlly Vera (ministro dell'Agricoltura). (segue) (Brb)